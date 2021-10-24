Российские фигуристы Софья Тютюнина и Александр Шустицкий выиграли ритм-танец на этапе Кубка России по фигурному катанию в турнире юниоров.

Пара из московской СШОР «Сокольники» набрала за свое выступление 71,22 балла, из которых 39,57 балла — за техническую составляющую танца. Пока Тютюнина/Шустицкий лидируют за явным преимуществом.

Второе место пока занимают представитель другой московской школы — Елизавета Шичина/Гордей Хубулов. Они набрали 62,44 балла.

Третьими идут фигуристы из Московской области, представляющие СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, Екатерина Каташинская и Матвей Грачев. Фигуристы набрали за своё выступление 59.55 балла.

Произвольный танец спортсмены покажут завтра, 25 октября. Начало выступлений фигуристов назначено на 13:45 по московскому времени.