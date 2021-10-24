Петербургский «Зенит» громит московский «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». К 36-й минуте встречи счёт в игре 3:0, третий мяч в этой встрече забил иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Голевой эпизод произошел при стандартном положении: защитник Ярослав Ракицкий подавал угловой, а мяч головой в сетку ворот отправил Сердар Азмун. Аналогичным образом был забит и первый гол в этой встрече: на 20-й минуте Азмун забил с подачи Ракицкого.

Второй мяч в этом матче забил бразилец Клаудиньо.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь. Встречу судит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.