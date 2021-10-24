Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах трижды забил к 50-й минуте матча Английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестером Юнайтед». Команда нападающего в гостях ведет со счетом 5:0.

На пятой минуте встречи отличился полузащитник Наби Кейта, ему ассистировал герой матча. На 14-й минуте встречи нападающий Диогу Жота увеличил преимущество гостей. На 38-й минуте первый гол забил Мохамед Салах. В добавленное время первого тайма форвард оформил дубль. Третий мяч Салаха был засчитан на 50-й минуте.

«Ливерпуль» набрал 18 очков в восьми матчах и занимает третье место в таблице АПЛ. Хозяева располагаются на седьмой строчке с 14 баллами.