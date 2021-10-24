Российский нападающий петербургского «Зенита» Андрей Мостовой забил четвертый мяч команды в ворота «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. На данный момент счет в матче 4:0 в пользу «Зенита».

Мяч был забит на 45-й минуте встречи, это первый гол Мостового в текущем розыгрыше РПЛ. Гол проверяли арбитры на VAR Алексей Сухой и Роман Усачев и они не увидели офсайда, матч был засчитан. Голевую передачу в этом эпизоде сделал Вильмар Барриос.

До этого в матче забивали Сердар Азмун, оформивший дубль к 36-й минуте, а также бразилец Клаудиньо.

Прямая трансляция матча доступна здесь. Встречу судит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.