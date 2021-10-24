Петербургский «Зенит» громит московский «Спартак» после первого тайма в матче 12-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на поле «Газпром-Арены», на данный момент счет в матче 4:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Счет в матче был открыт на 20-й минуте встречи. Это сделал иранский форвард Сердар Азмун с подачи Ярослава Ракицкого. На 28-й минуте удвоил преимущество «Зенита» Клаудиньо с паса Данила Кругового.

На 36-й минуте Сердар Азмун оформил дубль: автором голевой передачи снова стал Ярослав Ракицкий. На последней минуте первого тайма Андрей Мостовой забил четвертый мяч, автором результативной передачи стал Вильмар Барриос.

Прямую трансляцию матча можно найти по ссылке здесь.