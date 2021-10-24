За 60 минут матча Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестером Юнайтед» и «Ливерпулем» поле покинул Поль Погба, единственный гол хозяев от Криштиану Роналду не засчитан, а форвард гостей Мохамед Салах отличился хет-триком.

«Ливерпуль» ведет со счетом 5:0 на «Олд Траффорде».

На пятой минуте встречи отличился полузащитник Наби Кейта, ему ассистировал герой матча. На 14-й минуте встречи нападающий Диогу Жота увеличил преимущество гостей. На 38-й минуте первый гол забил Мохамед Салах. В добавленное время первого тайма форвард оформил дубль. Третий мяч Салаха был засчитан на 50-й минуте. Египетский футболист стал первым со времен Роналдо в 2003 году, кто оформлял хет-трик на легендарном стадионе.

На 52-й минуте из-за офсайда арбитры не засчитали гол Роналду за «Манчестер Юнайтед». Спустя восемь минут был удален Погба из-за нарушения правил на игроке «Ливерпуля» Наби Кейте.

«Ливерпуль» набрал 18 очков в восьми матчах и занимает третье место в таблице АПЛ. Хозяева располагаются на седьмой строчке с 14 баллами.