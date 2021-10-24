Амстердамский «Аякс» забил пять мячей в ворота «ПСВ» из Эйндховена в матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.

Игра прошла на стадионе «Йохан Кройфф Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу «Аякса».

В первом тайме в составе хозяев отличился Стивен Бергхейс на 19-й минуте встречи. Во втором тайме «Аякс» отличился на 56-й минуте: гол забил Себастьян Аллер. Позднее на 66-й минуте мяч забил Антони.

В концовке встречи счет стал крупным: на 76-й минуте забил Дави Классен, а в добавленное ко второму тайму время мяч в сетку ворот «ПСВ» отправил Душан Тадич (у него также две голевых в этом матче).

«Аякс» после 10 туров идет лидером турнирной таблицы, «ПСВ» на втором месте с результатом в 21 очко.