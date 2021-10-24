На этапе Гран-при по фигурному катанию в США стартовали выступления танцевальных дуэтов с произвольными танцами.

Соревнования принимает Лас Вегас, штат Невада. Прямую трансляцию выступлений можно найти здесь.

Российские фигуристы Аннабель Морозов/Андрей Багин откроют выступления второй, сильнейшей разминки в 22:03 по московскому времени. Они идут пятыми после ритм-танца с результатом в 68,79 балла.

После них на лед выйдут испанцы Оливия Смарт/Адриа Диас, затем произвольный танец покажут представители Канады Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен.

Закрывать выступления танцоров будут две американские пары. Сначала выступят Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а затем выйдут на лед Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.