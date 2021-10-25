Петербургский «Зенит» разгромно обыграл московский «Спартак» в рамках Winline Derby в 12-м туре чемпионата России по футболу. Игра состоялась на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.

Имя Winline Derby носят матчи Российской Премьер-лиги между командами, партнёром которых является букмекер Winline. Что еще важно знать, говоря о Winline Derby – это всегда результативный футбол. В среднем в этих матчах команды забивают не менее 4 голов на двоих (а матчей уже было семь), и еще ни разу матч не заканчивался всухую хотя бы для одного из клубов.

Тренер «Зенита» Сергей Семак решил сделать ход конем и оставил в запасе на матч экс-форварда «Спартака» Артема Дзюбу. Вместо него на поле в стартовом составе вышел молодой форвард Андрей Мостовой — и эта ставка неожиданно сыграла.

Уже в первом тайме «Зенит» сделал счёт разгромным. На 20-й минуте сумел отличиться Сердар Азмун, замкнув головой подачу Ярослава Ракицкого. Спустя всего восемь минут «зенитовцы» удвоили счёт: шикарный гол забил Клаудиньо, прицельно отправив мяч с угла штрафной прямо «в девятку».

К 36-й минуте Азмун сделал дубль: снова гол головой, снова — с передачи Ярослава Ракицкого, домашняя заготовка «сине-бело-голубых» сработала. Гол «в раздевалку» команды из Москвы отправил Андрей Мостовой — он получил мяч в центре поля от Вильмара Барриоса и убежал в контратаку в одиночку, забив на 45-й минуте встречи.

Второй тайм игры начался с достаточно быстрого гола «Спартака»: в составе москвичей отличился Квинси Промес. «Зенит» не растерялся и ответил сопернику голом уже через три минуты: Андрей Мостовой сумел оформить дубль.

В концовке матча «Спартак» и вообще остался в меньшинстве. Максимиллиано Кофрие получил вторую желтую карточку, да и еще привез в ворота «красно-белых» пенальти. Артем Дзюба, вышедший на замену, нанес точный удар с 11-метровой отметки — Александр Максименко хоть и угадал направление удара, но отбить мяч не смог.

Точку в матче поставил Александр Ерохин на 88-й минуте встречи: после отскока от вратаря мяч прилетел к Артему Дзюбе, последовала скидка на Дмитрия Чистякова, а затем Ерохин подправил мяч и установил окончательный счет в матче.

Огненное Winline Derby завершилось огненной победой «сине-бело-голубых». Так крупно «Зенит» своего принципиального соперника из Москвы еще не побеждал.