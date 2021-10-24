Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева чисто исполнила произвольную программу на финальной тренировке в заключительный соревновательный день Skate America в Лас Вегасе.

В прогоне Усачёва исполнила двойной аксель, каскад из тройного лутца и двойного тулупа, сольный тройной риттбергер и сольный двойной аксель. Во второй половине программы спортсменка исполнила каскад из тройного лутца и тройного сальхова через ойлер, затем ещё один каскад — из тройного флипа и тройного тулупа и сольный тройной флип.

Старт выступлений девушек в произвольной программе запланирован на 23:05 по московскому времени. Дарья Усачева будет выступать предпоследней во второй, сильнейшей разминке. После короткой программы она идёт второй с результатом в 76 баллов.