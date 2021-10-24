Российская фигуристка, чемпионка юношеских Олимпийских игр Ксения Синицына допустила одну ошибку в прогоне произвольной программы на тренировке перед заключительным соревновательным днем Skate America, этапа Гран-при в США.

Спортсменка начала прокат произвольной программы с двойного акселя, затем прыгнула сольный тройной флип и упала с тройного риттбергера. Затем последовал еще один сольный двойной аксель.

Во второй половине программы фигуристка прыгнула каскад из тройного лутца и тройного тулупа, грубо приземлив второй прыжок, сделала каскад из тройных лутца, ойлера и тройного сальхова, немного пошатнушись на заключительном прыжке, а завершила прокат тройным флипом в каскаде с двойным тулупом.

Начало прокатов произвольной назначено на 23:02 по мск.