Встреча девятого тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» завершилась со счетом 0:5. Форвард гостей Мохамед Салах оформил хет-трик.

На пятой минуте встречи счет открыл полузащитник Наби Кейт. На 14-й минуте нападающий Диогу Жота увеличил преимущество гостей. На 38-й минуте первый гол забил Мохамед Салах. В добавленное время первого тайма форвард оформил дубль. Третий мяч Салаха был засчитан на 50-й минуте.

На 52-й минуте не был засчитан из-за офсайда гол Роналду за «Манчестер Юнайтед». Спустя восемь минут был удален Погба из-за нарушения правил на игроке «Ливерпуля» Наби Кейте.

После девяти туров «Ливерпуль» набрал 21 балл и перешел на второе место в таблице АПЛ. Хозяева остались на седьмой строчке с 14 очками. В следующий игровой уик-энд победители встретятся с «Брайтоном», «Манчестер Юнайтед» проведет матч на выезде с «Тоттенхэмом».