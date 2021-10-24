Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал слухи о своей отставки после разгромной победы «Зенита» над московской командой (7:1) в домашнем матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

«Если у вас есть вопросы по игре — пожалуйста. На такое я отвечать не буду. Это очень сложный момент. В такие моменты нужно признавать свои ошибки. Но нельзя делать громкие заявления», – цитирует Виторию Sport24.

Ранее эксперт Матч ТВ и экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин в эфире канала добавил, что следует ждать организационных выводов от московской команды до нового года.

Напомним, «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 7:1 в Санкт-Петербурге. Петербуржцы продолжают лидировать в таблице РПЛ с 26 очками, москвичи находится на седьмой строчке с 17 баллами.