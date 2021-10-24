В Остине на автодроме «Трасса Америк» стартовала итоговая гонка в рамках этапа Гран-при Формулы-1 в США.

Прямую трансляцию гонки можно найти здесь.

Квалификацию гонки, которая состоялась вчера, 23 октября, выиграл нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Свой лучший круг в заключительном сегменте он проехал за одну минуту и 32.910 секунды. В тройку лучших также вошли Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+0,209 секунды) и Серхио Перес из «Ред Булл» (+0,224 секунды).

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял в квалификации последнее, 20-е место. Но в итоговой гонке он стартовал с 17-й позиции, поскольку троих пилотов оштрафовали за замены силовых установок. Себастьян Феттель, Джордж Расселл и Фернандо Алонсо начали гонку с последней стартовой линии.