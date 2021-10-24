Пресс-служба московского «Спартака» опровергла отставку главного тренера Руя Витории и анонсировала продолжение работы клуба со специалистом после крупного проигрыша «Зениту» со счетом 1:7.

«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно.

Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», – сообщает представитель пресс-службы красно-белых.