Пресс-служба московского «Спартака» опровергла отставку главного тренера Руя Витории и анонсировала продолжение работы клуба со специалистом после крупного проигрыша «Зениту» со счетом 1:7.
«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно.
Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», – сообщает представитель пресс-службы красно-белых.
Ранее Руй Витория ответил на вопрос о собственной отставке.
Напомним, «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 7:1 в Санкт-Петербурге. Петербуржцы продолжают лидировать в таблице РПЛ с 26 очками, москвичи находится на седьмой строчке с 17 баллами.
Комментарии Развернуть