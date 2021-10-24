Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поддержал московский «Спартак» после разгромной победы в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 7:1 в пользу «Зенита».

Слова Семака прозвучали в эфире телеканала «Матч Премьер». По словам тренера, бывают матчи, в которых многое получается, в каких-то играх все происходит наоборот.

«Поздравляю болельщиков с заслуженной победой. Такой результат случается очень редко. Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте. Сегодня был, как говорят, наш день», — сказал Семак, добавив, что сегодня «Зенит» порадуется красивой и яркой игре, однако этот матч — лишь один из многих, которые предстоит сыграть команде.

«Еще не думаю про следующий матч. Начнем с завтрашнего дня. Проанализируем, что получалось, а что — нет. Победа хорошая, будем двигаться дальше», — заключил Семак.