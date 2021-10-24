Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли ритм-танец на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

Танцевальная пара, которая представляет Московскую и Самарскую области, набрала за свой ритм-танец 79,25 балла.

Второе место заняли фигуристы из СШОР №1 Самарской области Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев. Они набрали 66,81 балла за свой прокат.

Третье место — у спортсменов из Московской области Елизаветы Пасечник и Дмитрия Блинова. Танцевальная пара из УОР №1 набрала 64,79 балла.

Петербургские танцоры Екатерина Миронова/Евгений Устенко идут лишь на 4-м месте.

Произвольные танцы фигуристы покажут завтра, 25 октября. Начало выступлений фигуристов назначено на 16:25 по московскому времени.