Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после поражения бывшей команды «Зениту» (1:7). Специалист был немногословен.

«Знаю, что «Спартак» в матче с «Зенитом» потерпел крупнейшее поражение в чемпионатах России. К сожалению, в футболе такое случается», – цитирует Карреру Чемпионат.

Напомним, «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 7:1 в Санкт-Петербурге. В составе хозяев дублем отличились Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также голами отметились Клаудиньо, Александр Ерохин и Артем Дзюба с пенальти. За москвичей в начале второго тайма забил Квинси Промес.

Петербуржцы продолжают лидировать в таблице РПЛ с 26 очками, москвичи находятся на седьмой строчке с 17 баллами.