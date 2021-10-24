Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал разгромную победу питерской команды в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с москвичами (7:1).

«Не знаю людей, которых бы не удивил этот результат. «Зенит» очень здорово сыграл. Семак приучил, что при нём команда большие матчи проводит великолепно. А Богданыч футбол понимает, они же видят, что со «Спартаком» можно просто закидывать и бежать. Реализовали свой блестящий план. Убегали спокойно и всё», – цитирует Широкова Чемпионат.

Он добавил, что в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» у команды не получалось реализовать подобный сюжет из-за присутствия Артема Дзюбы в стартовом составе.

Напомним, петербуржцы продолжают лидировать в таблице РПЛ с 26 очками, москвичи находятся на седьмой строчке с 17 баллами.