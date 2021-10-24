Стало известно, кто из российских фигуристов и тренеров уже отправился в Канаду на этап Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере.

Российской делегации пришлось переносить вылет в Канаду из-за того, что части фигуристов и тренеров ещё не отдали паспорта

По данным «Матч ТВ», в срок улетел тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, который сопровождает представляющего Грузию Мориса Квителашвили.

В срок улетела российская спортивная пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, также вовремя вылетели танцоры Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Пока без паспортов с визами в Канаду остаются российские одиночницы Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева, а также некоторые тренеры делегации сборной России.