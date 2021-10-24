Российская танцевальная пара Аннабель Морозов/Андрей Багин без серьёзных ошибок исполнили произвольный танец на этапе Гран-при по фигурному катанию в США.

После ритм-танца пара шла на пятом месте, фигуристы открывали сильнейшую, вторую разминку в танцах на льду.

Произвольный танец Морозов/Багина поставлен на музыку композитора Н. Римского-Корсакова «Шехерезада». Диагональная дорожка была оценена судьями на второй уровень. Твиззлы у обоих партнеров были оценены на четверый уровень сложности, как поддержки и комбинированное вращение.

От судей Морозов и Багин получили 106,53 балла за произвольный танец, в сумме за два танца они получили 175,32 баллов, что пока дает им возможность занимать первое место.

После россиян в произвольном танце выступят еще четыре дуэта.