Американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью выиграли этап серии Гран-при по фигурному катанию в США в танцах на льду.

За произвольный танец Хаббелл/Донохью получили 125,96 балла (это первый результат), в сумме за два проката у американцев — 209,52 балла.

Вторыми стали еще одни представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Их результат по итогам двух прокатов — 208.23 балла (второе место и в ритм-танце, и в произвольном танце).

Третье место на этапе заняли представители Канады Лоренс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен. Они набрали в сумме за два проката 190,13 балла.

Представители России Аннабель Морозов/Андрей Багин получили за два проката в сумме 175,32 балла. Это позволило им занять пятое место.