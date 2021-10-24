На этапе Гран-при по фигурному катанию в США стартовали выступления девушек с произвольными программами.

Прямая трансляция прокатов доступна по ссылке здесь.

Все три представительницы от России выступят во второй, сильнейшей разминке. После короткой программы лидером идёт Александра Трусова, она получила почти 78 баллов за свой прокат и будет закрывать выступления в произвольной. Перед ней выступит Дарья Усачева, она отстаёт лишь на один балл после короткой программы. Третьей с конца будет кататься Ксения Синицына, она замкнула тройку лидеров в первый день соревнований.

Также произвольные программы в сильнейшей разминке покажут японка Каори Сакамото, а также кореянки Е Лим Ким и Ю Ен.