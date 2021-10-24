Петербургский «Зенит» одержал историческую победу над московским «Спартаком» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Зенита» по два мяча забили Андрей Мостовой и Сердар Азмун, по одному голу смогли соорудить Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. В составе «Спартака» единственный мяч забил Квинси Промес.

«Зенит» еще не обыгрывал «Спартак» в Российской Премьер-лиге с таким крупным счетом.

Лучшие фото с матча — в репортаже от Nevasport: