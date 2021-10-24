Российский актёр театра и кино, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о победе любимого клуба над «Спартаком» со счётом 7:1 в 12-м туре РПЛ.

Слова Боярского цитирует портал 78.ru

«Так дали по рылу «Спартаку», очухается он не через несколько лет, а через десятилетия. Потому что это позор, который ощутили болельщики «Спартака» и сам «Спартак». Ничего, нигде, никак не могли обойти «Зенит», — сказал Боярский.

По словам актера, «Зенит» в этом матче забивал вкусные голы с потрясающей энергетикой.

Напомним, «Зенит» одержал разгромную победу над «Спартаком» при своих болельщиках. По два гола забили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, еще по одному мячу забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин.