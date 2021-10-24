Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, а также другие члены российской делегации ещё ожидают получения паспортов с одобренными визами в Канаду.

Информацию об этом сообщает телеканал «Матч ТВ». Из-за нерабочих дней посольства фигуристки смогу получить документы 25-26 октября. Вылет в Канаду у российских спортсменов назначен на 27 октября.

По законам Канады прибывающим в страну необходимо пройти обязательный трёхдневный карантин. Однако соревнования на Skate Canada в Ванкувере стартуют уже 29 октября.

Если организаторы соревнований не смогут пойти навстречу российской делегации, то Федерации фигурного катания на коньках России придётся заплатить денежный штраф.

Как стало известно СМИ, в Канаду уже отправились некоторые российские спортсмены — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, а также тренер Даниил Глейхенгауз, он сопровождает фигуриста из Грузии Мориса Квителашвили.