Миланский «Интер» не сумел обыграть туринский «Ювентус» в домашнем матче чемпионата Италии по футболу.

Игра прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась со счётом 1:1.

В начале встречи «Интер» сумел вырваться вперёд, в игре отличился боснийский нападающий Эдин Джеко на 17-й минуте. До самого конца матча «Интер» лидировал с разницей в один мяч, но в самой концовке пропустил.

На 89-й минуте пенальти реализовал аргентинский форвард Пауло Дибала, право на 11-метровый удар заработал Алекс Сандро. Пенальти назначили после обращения к системе VAR.

«Интер» продолжает идти на третьем месте в турнирной таблице с 18-ю очками после девяти туров. «Ювентус», набрав одно очко, переместился в зону Лиги Европы.