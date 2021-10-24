Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл этап Гран-при Формулы-1 в США. Соревнования прошли в Остине на автодроме «Трасса Америк».

Ферстаппен первым смог прийти к финишу дистанции в 56 кругов, победа позволила ему упрочить лидерство в зачете пилотов.

вторым стал британский гонщик из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, отставший на 1,333 секунды. Третье место у представителя «Ред Булла» Серхио Переса. Он отстал от лидера на 42,223 секунды.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял 17-е место, отстав на два круга. Его партнер по «Хаас» Мик Шумахер финишировал строчкой выше, но также отстал на два круга.

Не завершили гонку три пилота — Фернандо Алонсо и Эстебан Окон из «Альпин», а также Пьер Гасли из «Альфа Таури».