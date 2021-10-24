Главные новости из мира спорта с ледовых катков, футбольных полей и автодромов — в традиционном дайджесте главных новостей дня за 24 октября:

Трусова выиграла этап Гран-при в США с чистыми прокатами, Усачева — вторая

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выиграла этап серии Гран-при в США. Спортсменка показала два чистых проката, в произвольной программе чисто исполнив четверной лутц. В сумме за два проката фигуристка набрала 232,37 балла. Второе место заняла Дарья Усачева, третье — кореянка Ю Ен.

«Зенит» не оставил шансов «Спартаку»: в Петербурге – счёт 7:1

«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1 в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Москвичи смогли забить только один раз. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В составе «Зенита» по два мяча забили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, по разу отличились Александр Ерохин, Артем Дзюба и Клаудиньо.

Ферстаппен выиграл Гран-при Формулы-1 в США, Мазепин — 17-й

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл этап Гран-при Формулы-1 в США. Соревнования прошли в Остине на автодроме «Трасса Америк». В тройку вошли Льюис Хэмилтон и Серхио Перес.

Тарасова и Морозов взяли золото в Лас-Вегасе. Первая победа Тутберидзе в качестве тренера пары на этапе Гран-при

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золото этапа Гран-при в Лас-Вегасе среди спортивных пар. оНИнабрали 142,14 балла по итогам произвольной программы и 222,50 балла по сумме двух прокатов. На втором месте расположились японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (208,2 балла). Замкнули тройку призеров еще одни россияне – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53).

Чжоу выиграл этап Гран-при в Лас-Вегасе. Артур Даниелян – десятый

Сегодня ночью, 24 октября, мужчины выступили с произвольными программами на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate America. Золото на турнире завоевал американец Винсент Чжоу. Судьи оценили его прокат в 198,13 балла. В сумме фигурист набрал 295,56 балла за два выступления. В тройку лучших вошли японец Шома Уно и американец Нейтан Чен.

Хаббелл/Донохью выиграли этап Гран-при в США, Морозов/Багин — пятые

Американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью выиграли этап серии Гран-при по фигурному катанию в США в танцах на льду. В тройку лучших вошли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а также канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен.

Карацев победил Чилича и выиграл ВТБ Кубок Кремля в Москве

Российский теннисист Аслан Карацев выиграл ВТБ Кубок Кремля в Москве, одержав победу в финальном матче над представителем Хорватии Марином Чиличем. Игра прошла на центральном корте Дворца гимнастики в «Лужниках», счет по сетам 6:2, 6:4 в пользу Карацева. Теннисисты провели на корте 1 час и 16 минут.

Александрова уступила эстонке Контавейт в финале ВТБ Кубка Кремля

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в финале турнира WTA-500 ВТБ Кубок Кремля эстонской спортсменке Анетт Контавейт. В последней встрече Александрова уступила сопернице в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа 25 минут.