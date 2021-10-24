Корейская фигуристка, серебряный призёр чемпионата четырёх континентов Ен Ю с тройным акселем откатала произвольную программу на этапе Гран-при в США.

Фигуристка представила произвольную программу под музыку из мюзикла «Отверженные».

В самом начале программ фигуристка прыгнула сольный тройной аксель, после чего сделала каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Затем последовали сольный тройной риттбергер и двойной аксель. Во второй половине программы Ю Ен справилась с каскадом лутц-ойлер-сальхов, каскадом двойной аксель-тройной тулуп и сольным тройным флипом.

От судей фигуристка получила 146,24 балла за произвольную программу, а в сумме за два проката сумела заработать 216,97 балла. Пока это первое место. В произвольной на Skate America выступят еще четыре фигуристки, из которых трое — россиянки.