Российская фигуристка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр Ксения Синицына представила произвольную программу на этапе серии Гран-при в США.

Фигуристка каталась под музыку из сериала «Ход Королевы».

Синицына начала прокат произвольной программы с двойного акселя, затем прыгнула сольный тройной флип и сольный тройной риттбергер. Затем последовал ещё один сольный двойной аксель. Все каскады фигуристка переместила во вторую половину программы. Сначала спортсменка прыгнула каскад из тройных лутца и тулупа, затем приземлила каскад из тройных лутца ойлера и сальхова, а завершила прокат тройным лутцем в каскаде с двойным тулупом.

За свой прокат Синицына получила от судей 134.25 балла. В сумме за два проката спортсменка получила 205.76 балла. Пока это третье место.