Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева с ошибкой показала произвольную программу на этапе Гран-при в США.

Произвольную программу Усачева исполняла под арию «Nessun Dorma» из оперы «Турандот».

Фигуристка начала прокат с сольного двойного акселя, затем прыгнула каскад из тройного лутца и двойного тулупа, сольный тройной риттбергер и ещё один двойной аксель.

Во второй половине программы спортсменка справилась с каскадом лутц-ойлер-сальхов, затем исполнила с ошибкой на выезде тройной флип и завершила программу каскадом из тройных флипа и двойного тулупа.

Судьи оценили прокат Дарьи Усачевой в 140,60 балла, в сумме за две программы она получила 217,31 балла, пока это первое место. Далее ожидается выступление российской одиночницы Александры Трусовой, она закроет произвольную программу.