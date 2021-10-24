Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова представила произвольную программу на этапе серии Гран-при в США.

Спортсменка начала произвольную программу под музыку из фильма «Круэлла» с сольного четверного лутца, затем исполнила тройной риттбергер, каскад из двойного акселя и тройного тулупа и сольный двойной аксель.

Во второй половине программы Трусова прыгнула каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной флип-ойлер-тройной сальхов и сольный тройной лутц.

Судьи оценили прокат Трусовой в 154,68 балла, в сумме за два соревновательных дня фигуристка заработала 232,37 балла. Это позволило ей занять первое место.