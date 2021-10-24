Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выиграла этап серии Гран-при в США.

Спортсменка показала два чистых проката, в произвольной программе чисто исполнив четверной лутц. В сумме за два проката фигуристка набрала 232,37 балла.

Второе место заняла еще одна спортсменка из группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева, она допустила только одну ошибку в двух прокатах и заработала 217.31 балла на своем первом взрослом старте.

Третье место сумела занять фигуристка из Кореи Ю Ен. Её результат — 216,97 балла. В произвольной программе фигуристке покорился тройной аксель.

Еще одна россиянка Ксения Синицына заняла пятое место на своем дебютном этапе Гран-при. Её результат — 205,76 балла.