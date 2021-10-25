«Детройд Ред Уингз» на выезде разгромил «Чикаго Блэкхокс» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 3:6.

Команды встречались на ледовой арене в Чикаго. За «Красные крылья» хет-трик оформил Лукас Рэймонд. Он открыл счет на 6-й минуте, затем забил на 40-й и 48-й.

По одному разу за «Детройд» отличились Картер Роуни (на 25-й минуте) и Тайлер Бертуцци (на 30-й).

Российский форвард Владислав Наместников забросил шайбу на 28-й минуте.

За «Блэкхокс» забивали Тайлер Джонсон (13-я минута), Доминик Кубалик (33-я) и Хенрик Бергстрем (42-я).

Шайба Наместникова стала для него третьей в текущем сезоне. Также на счету российского форварда одна результативная передача в шести матчах.

«Детроид» одержал третью победу в шести матчах, а «Чикаго» потерпел шестое поражение подряд в НХЛ.