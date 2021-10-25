Российская гимнастка Ангелина Мельникова высказалась относительно того, что ни один канал в стране не показал чемпионат мира, проходивший в Японии.

Мельникова завоевала на турнире золото в личном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзовую медаль в опорном прыжке.

«Как я могу прокомментировать то, что спортивную гимнастику не показывали ни на одном канале? Это очень обидно и даже унизительно», – заявила Мельникова.

Спортсменка добавила, что на турнир приехали олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Ангелина считает отсутствие трансляции ЧМ на российских каналах неуважением к спортивной гимнастике.

Мельникова была в шоке от того, что родители и родственники не могли посмотреть ее выступления. Она считает сложившуюся ситуацию ужасной.