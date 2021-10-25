Российский гроссмейстер и болельщик «Спартака» Сергей Карякин дал комментарии относительно разгрома красно-белых в матче с «Зенитом» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 1:7.

Карякин рассказал, что думал пару часов после матча о том, справляется ли главный тренер «Спартака» Руй Витория со своей работой. Сергей сделал выводы о том, что нет. Голкипер красно-белых Александр Максименко не выручает команду, защита не справляется со своими обязанностями. Отсутствие Жиго привело к тому, что практически любая атака питерцев заканчивалась голом.

Гроссмейстер считает, что вся ответственность лежит на тренере «Спартака». Провал в защите был и в матче с «Лестером», а выводов, судя по всему, сделано не было.

«Думаю, по-хорошему он должен сам уйти. Если не уходит, то надо уже думать», – заявил Карякин.

Следующий матч «Спартак» сыграет с «Ростовом» 30 октября.