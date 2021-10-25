Агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев высказался о возможном переходе клиента в другой итальянский клуб зимой.

Шпинев заявил, что он находится в тесном контакте с президентом «Аталанты». Футбольный агент собирается приехать в Италию к 20 ноября. В ходе встречи с руководством клуба он обсудит возможные варианты продолжения карьеры Алексея в Италии.

Агент Миранчука заявил, что весь менеджмент верит в его клиента и не жалеет о покупке. Пока в команде Алексею не доверяет только главный тренер Джан Пьеро Гасперини.

«Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А. Реноме у него в Италии хорошее», – заявил Шпинев.

В текущем сезоне Алексей Миранчук вышел на поле в пяти матчах за «Аталанту» и не забил ни одного гола.