После прививки от коронавируса может подняться температура тела. Это реакция организма на вакцинацию. Расскажем о том, сколько она продержится, можно ли ее снижать, и что произойдет после введения второй дозы препарата.

После вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V», часть пациентов ощущают повышение температуры тела, озноб, слабость, ломоту в мышцах и суставах. Реакция организма зависит от организма человека и особенностей его иммунной системы.

Бывает, что температура поднимается до 40 градусов. Такое состояние может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявляет, что у 85% привитых не наблюдаются побочные эффекты.

Температура может подскочить и после других вакцин. К примеру, введение «КовиВак» и «ЭпиВакКороны» тоже может дать такой эффект.

Повышение температуры, по словам специалистов, означает, что начал формироваться иммунитет от коронавируса. По сути вакцина – это инфекция в очень маленьких дозах. Организм реагирует на внедрение в тело нового агента, и, при попадании коронавируса, сможет сразу начать его атаковать.

Температура менее 38 градусов, по мнению специалистов, говорит о хорошей реакции иммунной системы. Если она поднялась выше 40 градусов, то это говорит о извращенном ответе иммунитета. Как правило, температура держится 2-3 дня.

При температуре следует соблюдать постельный режим и отдыхать. Не стоит много двигаться. Важно пить много жидкости. Если вы будете придерживаться этих правил, жар спадет самостоятельно.

Лекарства следует применять, если температура тела превышает 38 градусов. Если она поднялась до 40 градусов, нужно выпить жаропонижающее и мерить температуру каждый час. Лучше применять парацетамол, ибупрофен или нимесулид. Если она не снижается – стоит вызвать скорую помощь. Такое состояние может быть опасным для жизни.

Если температура не превышает 40 градусов, не стоит ее сбивать. Лучше перенести ее без лекарств, тогда сформируется более сильный иммунитет от вакцины. Чем дольше человек может сам перебарывать температуру, тем выше лучше у него будет защита от коронавируса.

Если у человека не было побочных эффектов после первой дозы «Спутник V», то, скорее всего, их не будет и после второй. Как правило, вторая вакцинация переносится лучше – организм уже знаком с препаратом. Как и после первой дозы, если температура поднялась – лучше выпить жаропонижающее.