Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о поражении от «Ливерпуля» в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 0:5.

Роналду заявил, что не всегда получается добиться желаемого результата. Отвечает за это вся команда, винить в поражении больше некого.

«Наши болельщики снова были невероятны. Они заслуживают большего, намного большего, и мы должны сделать это для них. Время пришло!» – написал Роналду в Instagram поле поражения.

На 52-й минуте матча Роналду забил гол в ворота «Ливерпуля». Рефери встречи Энтони Тэйлор засчитал гол, но после вмешательства VAR, был зафиксирован офсайд.

После 9 туров английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице с 14-ю набранными очками.