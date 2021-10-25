Пилот «Хааса» из России Никита Мазепин рассказал, что во время гонки «Гран-при США» возникла проблема с подголовником.

«Во втором повороте на первом круге у меня отошел подголовник. Ехать было неудобно – подголовник поднялся и закрыл вид на оба зеркала», – заявил Мазепин.

Никита добавил, что ему пришлось спрашивать команду, находится ли рядом кто-то из гонщиков, а потом уже поворачивать.

Кроме того, Мазепин потерял время из-за незапланированного пит-стопа. Это сильно осложнило ситуацию. Никите пришлось пилотировать в одиночестве и стараться реализовать продуманную командой стратегию с одной остановкой.

Никита Мазепин занял последнее, 17-е место среди финишировавших гонщиков. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен,