Фанаты «Барселоны» атаковали автомобиль главного тренера команды Роналда Кумана после встречи десятого тура чемпионата Испании против «Реала». Матч завершился со счетом 1:2.

Болельщики окружили машину, в которой сидел Куман, стали стучать по ней и громко возмущаться.

Представители испанского клуба выступили с осуждением действий фанатов.

«Барселона» публично осуждает жестокие и пренебрежительные действия, с которыми столкнулся нам тренер, покидая «Камп Ноу». Клуб примет необходимые меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные инциденты не повторились», – такой пост размещен в официальном твиттере клуба.

«Барселона» занимает 9-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. «Реал» с двадцатью набранными очками идет на втором месте.