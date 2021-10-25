Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, который оформил шат-аут, стал второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги.

26-летний голкипер сыграл второй матч за два дня и снова стал главным героем «Айлендерс».

Команда Сорокина обыграла «Вегас Голден Найтс со счетом 2:0. Голкипер во второй раз в карьере сыграл на ноль в двух встречах подряд. Илья отразил 12 бросков в первом периоде, 14 – во втором отрезке встречи и 16 – в третьем.

Новый личный рекорд Сорокина – 42 сейва. Российский голкипер оформил пятый шатаут в 28-матчевой карьере. Всего в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги прошли четыре сухие встречи, две из них на счету Сорокина.

Следующий матч «Айлендерс» состоится 30 октября с «Нэшвилл Предаторз».