Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал попадание в топ-20 рейтинга АТР. Победа на «ВТБ Кубке Кремля» позволила ему занять 19-ю строчку в рейтинге.

«Я действительно дебютирую в топ-20. Я ставил перед собой такую цель с командой», – заявил Карацев представителям «ВТБ Кубка Кремля».

Аслан понимал, что после полуфинала турнира в Москве он поднимается в топ-20, а победа в финале поставила его на строчку выше.

Карацев рад, что у него получилось достигнуть цели.

Напомним, в финальном матче «ВТБ Кубка Кремля» россиянин одержал победу над двукратным чемпионом турнира хорватом Марином Чиличем. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. Московский турнир относится к категории АТР-250.