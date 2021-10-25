Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился информацией о том, когда российские фигуристы получат канадские визы. Они нужны для попадания на очередной этап Гран-при. Турнир пройдет в Ванкувере (Канада) с 29 по 31 октября.

Горшков пообещал, что спортсмены получат разрешения на въезд в Канаду сегодня, 25 октября.

Ранее появилась информация о том, что проблемы с получением виз испытывают Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов.

Канадцы пока не выдали разрешение на въезд тренерам Алексею Мишину и Евгению Рукавицыну.

На прошедшем этапе Гран-при в США российские фигуристы одержали победу в двух из четырех видов. Золото завоевала Александра Трусова, на первую ступень пьедестала также поднялась спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов.