В Москве с понедельник, 25 октября, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим, а работодатели должны отправить на удаленную работу не меньше 30 процентов сотрудников. Указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые ограничительные меры связаны с ростом заболеваемости коронавирусом в столице.

Домашний режим

С 25 октября по 25 февраля 2022 года жители Москвы старше 60 лет и граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. Им нужно находиться по месту постоянного жительства или на дачу. Меры не касаются граждан, которые переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или вакцинировались.

Удаленный режим работы

На тот же период работодатели, ведущие деятельность на территории Москвы, должны перевести на дистанционку не менее 30 процентов от общего числа работников.

Требование о переходе на удаленный режим работы не распространяется на вакцинированных и переболевших сотрудников, а также на работников стратегически важных отраслей.

С понедельника организации в Москве обязаны отчитываться о сотрудниках, работающих удаленно.