Украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила сотрудничать со своим тренером Эндрю Беттлсом.

«После 5 лет и 11 совместных титулов мы с Энди вместе решили, что наши пути разошлись», – написала Свитолина в твиттере.

Теннисистка добавила, что она благодарна наставнику за работу и поддержку. Девушка пожелала Эндрю Беттлсу успехов в дальнейшей карьере.

Элина Свитолина – бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде и победительница Итогового турнира 2018 года. За всю свою карьеру теннисистка завоевала 16 титулов WTA в одиночном разряде.

На прошедшем в Москве «ВТБ Кубке Кремля» Элина Свитолина неожиданно вылетела после второго круга. Ее обыграла россиянка Вероника Кудерметова. Матч завершился со счетом 6:2, 1:6, 7:5.