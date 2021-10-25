Нерабочие дни начались в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае. Такое решение было принято местными властями по согласованию в президентом России Владимиром Путиным. Выходные продлятся до 7 ноября включительно.

В Самарской области посетить крупные торговые центры или рынки можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. На каникулы отправятся школьники и студенты, а в детских садах будет организована работа дежурных групп.

В Нижегородской области также введен режим нерабочих дней. Допуск в общественные места там разрешен только по QR-кодам. Школьники будут отправлены на каникулы, а в детских садах введены дежурные группы.

В Пермском крае посещение ТЦ, ресторанов и кафе возможно только при предъявлении QR-кода. На самоизоляцию отправятся непривитые пожилые жители области.

Подобные правила вводятся и в Новгородской, Воронежской и Курской областях.