В связи с ростом заболеваемости коронавирусом и вводимыми с 30 октября ограничениями, в Санкт-Петербурге отменили пробег «Арена Марафон».

«Мы вынужденно переносим «Арену Марафон» на 16 октября 2022 года», – сообщили организаторы серии забегов Pushkin Run.

Ранее зарегистрированные участники могут обратиться за возвратом денег или перенести регистрацию на следующий год или другие забеги Pushkin Run в 2022 году. К ним относятся «Царскосельский Марафон» и «Арена Полумарафон».

Власти Санкт-Петербурга ввели локдаун с 30 октября по 7 ноября. Кафе и рестораны закрываются на посещение посетителей. Они будут работать только на доставку. Не будут работать объекты розничной торговли, запрещается проведение любых культурных мероприятий.

Работать будут только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости. По QR-коду можно будет посетить музеи и театры.