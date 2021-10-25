В этом году чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит при необычных обстоятельствах. Впервые за 25 лет он состоялся в один год с Олимпиадой – повлияла пандемия и перенос Игр на год вперёд. Между главным стартом четырёхлетия и состязаниями в Китакюсю прошло всего два месяца, и многие ведущие спортсмены не приехали в Японию во второй раз. Так у сборной России в заявку попали только две участницы Игр-2020: Владислава Уразова и Ангелина Мельникова. И для последней чемпионат мира стал одновременно поводом и для большой радости и большого разочарования.
Всё началось с эпичной победы в личном многоборье. Главная соперница Мельниковой Линн Вонг запорола опорный прыжок, Кайла Ди Чело провалилась на брусьях. Ангелина выиграла только один вид из четырёх (брусья) против двух у Вонг, но зато ни в одной из дисциплин не опускалась ниже второй строчки.
В результате представительница России получила золото в самой престижной категории впервые за 11 лет. Последний раз это сделала Алия Мустафина в 2010 году. До неё абсолютной чемпионкой мира трижды становилась Светлана Хоркина (1997, 2001, 2003).
Мельникова смогла выйти в финалы во всех четырёх отдельных видах. В опорном прыжке гимнастка взяла бронзу, и это можно считать небольшой сенсацией: изначально Мельникова не планировала заявляться на этот вид и решила участвовать в последний момент. А вот в вольных упражнениях она изначально считалась претенденткой на победу.
Выступила Мельникова безошибочно и получила 14,000 балла. После выступления она говорила, что судьи занизили ей базовую сложность – с 5,9 до 5,6. Сразу после постановки оценок она сообщила тренерам, что нужно подавать протест. По её словам, оценку занизили за поворот с поднятой ниже 90 градусов ногой.
«Я ещё не сталкивалась с такой ошибкой у меня за все 6 лет выступлений. Ни разу. Субъективная гимнастика, привет», — написала Мельникова в Инстаграме.
Всех этих споров и протестов не было бы, если бы не история с Маи Мураками. Японка изначально заняла второе место с результатом 13,966 балла. Зрители были недовольны: Мураками ещё до старта домашнего ЧМ объявила о завершении карьеры, и японцы хотели, чтобы она покинула спорт на высокой ноте с золотой медалью.
В результате японская сторона также подала протест на судейство. В отличие от российского, его приняли. Мураками получила прибавку в 0,1 балла и обошла Мельникову на 0,066.
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко так прокомментировала решение судей: «Всё сами понимаете: соревнования в Японии, спортсменка — японка».
Не совсем, правда, понятно: если судьи так хотели победы Мураками, почему сразу не отдали ей первое место, а устроили хоррор-шоу с протестами и пересчётом оценок?
Мельникова была крайне недовольна судейским решением и даже назвала своё серебро «с золотым отливом». Но, несмотря на это, нашла в себе силы поздравить завершившую карьеру Мураками. Та очень тепло ответила ей: «Ты невероятна! Очень приятная соперница. Удачи в будущем!».
Но ещё обиднее для Мельниковой стала не потеря золота после японского протеста, а ситуация с показом чемпионата мира в России. А точнее, его непоказом. Официально трансляцию из Японии в нашей стране было невозможно посмотреть. Так вместо вчерашней драмы с золотом, а затем серебром Мельниковой федеральный канал «Матч ТВ» показал гонконгский боевик 1991 года «Близнецы-драконы». А когда россиянка завоёвывала золото в многоборье, российские зрители могли насладиться фильмом «Яростный кулак» с Брюсом Ли.
«Это очень обидно и даже унизительно, — прокомментировала Мельникова ситуацию с отсутствием трансляций. Это просто неуважение к нашему виду спорта. И о какой популяризации спорта в России можно говорить, если у нас не могут банально показать чемпионат мира по спортивной гимнастике? Я была в шоке от того, что ни мои родители, ни мои родственники не могли посмотреть, как я выступала».
Понятное дело, что на телевидении всё решает рейтинг. Но, видимо, у федерального канала нет денег на покупку трансляции чемпионата мира по спортивной гимнастике. Ну или боссы считают, что гонконгские боевики вызовут у зрителей больше интереса.
Кстати, 27 октября в Китакюсю стартует чемпионат мира по художественной гимнастике. На него приедут сёстры Дина и Арина Аверины. Те самые, которых якобы засудили на Олимпиаде. Помните этот вселенский вой о заговоре против русских гимнасток? В эфирной сетке холдинга «Матч» чемпионата мира по художественной гимнастике нет, так что, вероятно, его российские зрители тоже не увидят. Олимпиада прошла, об обеих гимнастиках можно забыть до 2024 года.
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